"Keine Antwort": Aiwanger weicht Kritik des Zentralrats aus

Aiwanger, der wegen Vorwürfen rund um ein antisemitisches Hetzblatt aus Schulzeiten massiv in die Kritik geraten war, und seine Freien Wähler beklagen seither beständig eine "Schmutzkampagne". Aiwanger sagte in dem Zusammenhang in einem Interview: "In meinen Augen wird hier die Schoah zu parteipolitischen Zwecken missbraucht."