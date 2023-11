Antisemitismus-Vorwürfe: Söder bestellt Aiwanger ein

Nach den Erklärungen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Söder habe die Freien Wähler für Dienstagvormittag zu der Sitzung einbestellt, wie das ZDF in München erfuhr.

Welche Auswirkungen könnte der Fall Aiwanger auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern haben? Stefan Leifert ordnet ein:

Entweder beendet Söder mit den Freien Wählern die Legislaturperiode oder er lässt die Koalition platzen, so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert auf München. 28.08.2023 | 2:54 min

Bayerische Opposition verlangt Söder-Stellungnahme

"Für uns ist eine Sondersitzung weiter auf dem Tisch. Aber erstmal muss Markus Söder sich äußern - und zwar bald", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze der Deutschen Presse-Agentur in München. FDP-Fraktionschef Martin Hagen betonte ebenfalls:

Der Ball liegt beim Ministerpräsidenten. Er muss sich am Montag zum Skandal um seinen Stellvertreter erklären.

SPD-Chefin Esken fordert nach den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Bayerns Vize-Ministerpräsident Aiwanger Konsequenzen. 27.08.2023 | 0:31 min

Diskussion um antisemitisches Flugblatt

Freie-Wähler-Chef Aiwanger (52) hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet hatte. "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend", hieß es in einer Erklärung Aiwangers.