Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag komplett eingestellt worden. In mehreren Regionen in Bayern und Baden-Württemberg gab es Streckensperrungen im Regionalverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die Deutsche Bahn teilte dazu mit: "Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen." Am Bodensee gab es infolge des Unwetters drei Verletzte auf einem Campingplatz.