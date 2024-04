Kai Wegner: Ein Jahr an der Spitze der Berliner Regierung

Wohnungen, Verkehr, Verwaltung: Versprechen für Berlin

Das Kernversprechen: Die Verwaltung soll besser, schneller und digitaler werden. Vor allem dafür wurde die CDU gewählt. Für all das bleibt nicht viel Zeit: Bereits 2026 wird in Berlin wieder gewählt.

Wegners Lebensgefährtin zunächst im Fokus

Mit seinem neuen Senat gelingt Wegner eine Überraschung. So divers und weiblich wie nie zuvor. Zum Jahresbeginn gerät sein Privatleben in den Fokus der Boulevardpresse. Wegner und seine Bildungssenatorin sind ein Paar. Erst kochten Gerüchte hoch, dann bestätigten die beiden ihre Liaison

Die Liebesbeziehung verstört nach wie vor manche in den eigenen Reihen und in der SPD. Wie kann man denn eigentlich Privates und Berufliches in der Senatsarbeit voneinander trennen? Die Opposition fragte nach möglichen Interessenkonflikten. Wegner selbst spielt den "Fall" mittlerweile herunter: "Das alles Entscheidende ist, dass dadurch die Arbeit nicht belastet wird. Mehr ist dazu nicht zu sagen."