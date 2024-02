Weiter Streit um Bezahlkarte für Asylbewerber

"Dass die Länder die rechtlichen Möglichkeiten haben, die Bezahlkarte einzuführen, ist seit Monaten Haltung des Kanzleramtes und in der Koalition besprochen", sagte Andreas Audretsch, stellvertretender Grünen-Fraktionsvorsitzender, dem Berliner "Tagesspiegel". In Hamburg würden Bezahlkarten seit Donnerstag ausgegeben, in Bayern solle die Bezahlkarte in zwei Wochen starten.