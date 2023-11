Was bringt das Gesetzpaket zur vereinfachten Abschiebung?

Ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung soll Abschiebungen vereinfachen. Der Bundestag befasst sich am Donnerstag erstmals mit dem dazu von Innenministerin Nancy Faeser SPD ) vorgelegten Gesetzentwurf "zur Verbesserung der Rückführung".

Warum Abschiebungen bisher so schwierig sind und was Faesers Pläne bringen könnten:

Von der Ausreiseaufforderung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bis zu einer möglichen Abschiebung: Welche Schritte in Deutschland bei abgelehnten Asylbewerbern erfolgen. 06.11.2023 | 1:24 min

Wie viele Menschen waren zuletzt ausreisepflichtig?

Ende September waren laut Bundesinnenministerium 255.330 Menschen ausreisepflichtig. Allerdings hatten davon 205.196 eine Duldung zum Verbleib in Deutschland. Damit war die Abschiebung in vier von fünf Fällen vorerst ausgesetzt.

Wie viele Abschiebungen gab es zuletzt?

Warum scheitern viele Abschiebungen?

Im Jahr 2022 sind laut Bundesregierung 23.377 geplante Abschiebungen abgebrochen worden. Damit wären zwei Drittel der vorgesehenen Rückführungen gescheitert. In gut 15.000 Fällen gibt die Bundesregierung als Grund "Stornierung des Ersuchens" an - dies passiert häufig, wenn Abschiebeflüge kurzfristig gestrichen werden.

In knapp 7.000 Fällen wurde "nicht erfolgte Zuführung" als Grund angegeben. In diesem Fall sind abschiebepflichtige Ausländer in der Regel nicht auffindbar.