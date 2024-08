Wahl in Sachsen: Einfluss der Bezahlkarte für Flüchtlinge

Asylbewerber in Sachsen erhalten derzeit einen Teil ihren staatlicher Leistungen zum Lebensunterhalt nicht mehr als Bargeld, sondern als Guthaben via Bezahlkarte.

Sachsen steckt mitten im Wahlkampf . Laut ZDF-Politbarometer ist Migration das dominierende Thema. Große Hoffnungen setzt dabei besonders die sächsische CDU in die Bezahlkarte, auch um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Welche Ziele erfüllt die Karte und wo gibt es Probleme?

In gut einem Monat wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen knapp vor der CDU. Ministerpräsident Kretschmer setzt auf Ampel-Kritik, schließt eine Zusammenarbeit mit dem BSW nicht aus.

