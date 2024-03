So will Lindner den Bundeshaushalt für 2025 schnüren

Nun beginnt wieder das Feilschen um das Budget für 2025. Finanzminister Christian Lindner FDP ) will seinen Ministerkollegen diesmal enge Grenzen setzen - denn schon jetzt klafft in den Planungen eine Milliardenlücke. "Im Bundeshaushalt zeichnet sich für die künftigen Haushaltsjahre ein deutlicher, struktureller Konsolidierungsbedarf ab", warnte das Finanzministerium die anderen Ministerien bereits im Februar per Brief. Übersetzt bedeutet das: Wir müssen sparen. Manche beziffern die Lücke im Haushaltsplan auf 15, andere auf 25 oder sogar 30 Milliarden Euro.