Was der Bundeswehrverband von der Bundesregierung erwartet

Oberst André Wüstner sprach im ZDF-Morgenmagazin über die Lage der Bundeswehr und seine Erwartungen an die künftige Bundesregierung.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 und dem Ausrufen der Zeitenwende durch Bundeskanzler Olaf Scholz steht die Bundeswehr wieder verstärkt im Fokus. Im ZDF-Morgenmagazin spricht der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, Oberst André Wüstner, über die aktuelle Bedrohungslage, die Finanzierung der Truppe und seine Erwartungen an eine neue Bundesregierung.

Lesen Sie nachfolgend das Interview in Auszügen oder schauen Sie es sich oben im Video in ganzer Länge an.