Städte und Gemeinden fordern mehr Bunker und Sirenen

Eine Milliarde Euro jährlich für den Schutz der Bevölkerung nötig

Für den Schutz der Zivilbevölkerung brauchen wir in jedem der nächsten zehn Jahre mindestens eine Milliarde Euro.

Klassenzimmer in der U-Bahn-Station: Das Leben in der Ukraine während des Kriegs.

Städte- und Gemeindebund fordert neue Bunker

Es ist dringend notwendig, stillgelegte Bunker wieder in Betrieb zu nehmen.

Außerdem müssten neue, moderne Schutzräume gebaut werden. In Ballungszentren könne man auch Tiefgaragen und U-Bahn-Schächte nutzen. "Das sehen wir aktuell in Kiew, wo Menschen Zuflucht vor russischen Raketen suchen. Auch in Deutschland müssen wir für ein solches Szenario planen." Der Gemeindebund dringt auch darauf, zusätzliche Sirenen zu installieren.