Diakonie-Präsident: Schuch gegen AfD-Wähler als Mitarbeiter

Die Demokratie sei kein Selbstläufer. Der Diakonie-Präsident kritisierte in diesem Zusammenhang einen politischen Stillstand bei der Einführung eines Demokratiefördergesetzes: "Wir brauchen das Gesetz mehr denn je", so Schuch. Im Koalitionsvertrag habe sich die Ampel verpflichtet, mehr in Demokratieförderung zu investieren.