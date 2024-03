FC Bundestag schließt AfD-Spieler aus

"Eine Mitgliedschaft in der AfD bedeutetet, dass jedes einzelne Mitglied sich billigend in einer Gemeinschaft befindet, die diese zitierten Werte der Satzung in Zweifel zieht", erklärte Özdemir. Er bezog sich dabei auf den Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam , an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Özdemir sagte weiter: