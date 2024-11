FDP in der Krise: Wie Funktionäre den D-Day-Plan abstritten

Die FDP steckt vor der Bundestagswahl mit einem Doppel-Rücktritt in der Krise. ZDF-Reporter Wulf Schmiese berichtet aus Berlin.

Mit der Überschrift "D-Day Ablaufszenarien und Maßnahmen" hat die FDP am Donnerstag ein internes Papier veröffentlicht. Es liest sich wie ein Drehbuch zu einem geplanten Bruch der Ampel-Koalition mit Begrifflichkeiten wie "Schlachtruf" und "Beginn der offenen Feldschlacht". Ein Ende der Koalition wird dort als "der avisierte Ausstieg" bezeichnet.

Vorherige Berichte der "Zeit" und der "Süddeutschen Zeitung" hatten nahegelegt, dass die FDP den Bruch der Ampel-Koalition gezielt herbeiführen wollte und dazu der Begriff "D-Day" kursiert sei. Die Berichte von Mitte November hatten führende FDP-Funktionäre in den letzten Wochen bestritten und als Märchen und sogar Lügen bezeichnet.

Wolfgang Kubicki: "Ich halte das für eine glatte Lüge"

So hatte etwa Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP im Podcast von "The Pioneer" zu den Recherchen gesagt: "Ich halte das für eine glatte Lüge." Und weiter:

Die Berichte von Mitte November bezeichnete er als Märchen. Dabei wird in dem jetzt von der FDP selbst veröffentlichen "D-Day-Papier" tatsächlich genauestens eine PR-Strategie ausgearbeitet, um den Bruch der Ampel herbeizuführen und daraus möglichst viel Kapital für die eigene Partei herauszuschlagen.

Im Kern ginge es um die Frage wie weit die Parteispitze, insbesondere der Parteivorsitzende Christian Lindner, beschädigt ist, so Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Bijan Djir-Sarai spricht von "Frechheit" - und tritt zurück

Am 18. November hatte sich Bijan Djir-Sarai, der Ex-FDP-Generalsekretär, im Nachrichtensender "ntv" ebenfalls dazu geäußert, dass in FDP-Kreisen zum geplanten Bruch der Ampel-Koalition der Begriff "D-Day" benutzt worden sein soll:

Das stimmt nicht, dieser Begriff ist nicht benutzt worden, das ist falsch. Und das, was medial unterstellt wird, ist eine Frechheit.

Djir-Sarai erklärte nun am Freitagmittag seinen Rücktritt.

Brandmann selbst hatte noch am 26. November in einem Spitzengespräch mit dem "Spiegel" die Recherchen in Zweifel gezogen und gesagt: "Ich kenne alle Personen, die da bei diesen Gesprächen dabei gewesen sein sollen und ich habe mit diesen Personen gesprochen." Und weiter: