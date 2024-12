Korte zu FDP-Kommunikation: "Souverän unscharf formulieren"

Sehen Sie hier das Interview mit Karl-Rudolf Korte in voller Länge.

FDP-Chef Christian Lindner versucht mit einer Kommunikationsoffensive, den Trubel um das "D-Day"-Papier und den Ausstieg aus der Ampel auch in seiner Partei zu beruhigen. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Videobeitrag spricht er von einer "Machtauseinandersetzung" über die Deutung des Ampel-Aus.

... der FDP-Kommunikationsstil "ruinös" ist

Der Kommunikationsstil der FDP nach Bekanntwerden des "D-Day"-Papiers sei für die Partei "ruinös" und für die Wähler "verletzend" gewesen, so Korte. Insofern sei das außergewöhnlich.

... politische Sprache da sei, um Mehrheiten zu behalten

Es komme eine "distanzierte, bürokratische, fremde Sprache dazu, die nicht wirbt um uns, sondern die sich von uns distanziert". Das sei letztlich hochfunktional, "denn politische Sprache ist dazu da, Mehrheiten zu behalten, in der Regel in der eigenen Partei".

Am Ende des Satzes noch die Mehrheit zu haben, heißt, ich muss souverän unscharf formulieren. Das regt uns als Zuhörerinnen und Zuhörer total auf, aber es ist natürlich auch eine Kunst.

FDP-Chef Lindner will auch nach Veröffentlichung des sogenannten D-Day-Papiers weiter im Amt bleiben. Im ZDF heute-journal räumte er Fehler bei der Krisenkommunikation ein.

... Wahlkämpfe etwas verändern können

Der Start der FDP in den Wahlkampf sei denkbar schlecht. Aber Wahlkämpfe verändern auch etwas, sagt Korte. "Wir haben noch einige Wochen zu beobachten." Die Parteien müssten sich erstmal selbst mobilisieren.

Das sei die größte Kraftanstrengung, in eigene Rauschphasen überzugehen und danach mit Themen zu begeistern. "Das ist noch nicht ausgeschlossen, dass man am Ende ein Alleinstellungsmerkmal findet, was für 5 Prozent reichen könnte." Aktuell sehe es allerdings nicht danach aus.