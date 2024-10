Migrationspolitik: FDP stellt Neun-Punkte-Plan vor

Die FDP will in der Ampel-Koalition einen härteren Kurs in der Migrationspolitik durchsetzen. Dazu beschloss der Fraktionsvorstand nach übereinstimmenden Medienberichten ein Neun-Punkte-Papier. Es greift die Vorschläge aus den schwarz-grün regierten Bundesländern auf, die diese Ende September im Bundesrat zur weiteren Reform des Asylsystems vorgelegt hatten.

Weniger Leistungen für Ausreisepflichtige, mehr sichere Herkunftsländer: Die Forderungen der FDP dürften vor allem die Grünen in der Bundesregierung unter Druck setzen. "Es gibt jetzt eine Gelegenheit für spürbare Änderungen in der Migrationspolitik und es wäre unverantwortlich, diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen zu lassen", heißt es im FDP-Papier.

Als Finanzminister will Christian Lindner seine Partei in der Ampel halten, als FDP-Chef weiß er, dass die Partei dabei Schaden nimmt. Was tun?

Mehr Staaten sollen als sicher gelten

Zudem will die FDP-Fraktion, dass mehr Asylverfahren in Drittstaaten ausgelagert werden können. Bislang gilt hier, dass jemand eine Verbindung in diesen Drittstaat haben muss. Das will die FDP streichen.