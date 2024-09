Grüne: Hat die Migrationspolitik zur Krise beigetragen?

Die deutsche Politik ringt um den Kurs in der Migrationspolitik - die Grünen verlieren nach Ansicht des Migrationsforschers Koopmans durch ihre Positionen in der Wählergunst.

Nach den Niederlagen der Grünen bei den Landtagswahlen im Osten, zuletzt bei der Wahl in Brandenburg , kündigte der gesamte Parteivorstand um Ricarda Lang und Omid Nouripour den Rücktritt an. Das belastet auch die Ampel-Koalition

Im ZDF-Politiktalk "maybrit illner" geht es am Donnerstagabend um dieses Thema: "Abgestraft und angezählt - kann die Ampel noch regieren?" Zu Gast ist unter anderem der Migrationsforscher Ruud Koopmans. Im ZDFheute-Interview spricht er über die Migrationspolitik der Grünen in der Ampel-Regierung und welche Folgen dies für die Partei hat.

Ruud Koopmans: Ja, indirekt schon. Nicht dass die beiden Parteiführer jetzt für die Migrationspolitik verantwortlich zu machen wären, aber natürlich haben die Grünen in der Wählergunst stark verloren, unter anderem durch ihre Blockade-Politik in der Frage der Migration.

Es bleibt also dabei, dass eine Person nur in Länder außerhalb der EU überstellt werden darf, zu denen eine Beziehung besteht. Außerdem wurde im Koalitionsvertrag versprochen, dass die Möglichkeit zur Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten ernsthaft geprüft werden würde. Das ist in den drei Jahren, die die Koalition jetzt regiert, nicht passiert. Das ist auch so, weil die Grünen vor allem sich dieser Lösungsmöglichkeit in den Weg stellen.