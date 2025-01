Fall Gelbhaar: Grüne stellen Strafanzeige wegen Falschaussage

Grünen-Chef Banaszak spricht von "krimineller Energie"

Hauptzeugin existiert wohl nicht

Der RBB berichtete nach eigenen Angaben auf Grundlage von eidesstattlichen Versicherungen von Frauen. Außerdem hatte der Sender nach eigenen Angaben Einblick in anonyme Meldungen an die Ombudsstelle der Grünen.

Am Freitag zog der Sender Teile seiner Berichterstattung dazu zurück und berichtete über Zweifel an der Identität einer Person, die solche Vorwürfe erhoben hatte. Weitere Recherchen hätten zu einer Grünen-Bezirkspolitikerin geführt, bei der für den Sender feststehe, dass sie sich als die betroffene Person ausgegeben und unter falschem Namen eine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe.

Reporter des "Tagesspiegel" fanden heraus, dass an der Adresse, die in der eidesstattlichen Versicherung von Anne K. angegeben war, niemand mit dem Namen gemeldet ist. Vor Ort fand sich der Name weder an der Klingel noch an Briefkästen. Auch Nachbarn können sich nicht an eine Anne K. erinnern.