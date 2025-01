Wie geht es weiter mit Trump & Co, Frau Außenministerin?

... die Rolle Deutschlands in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas:

Auf Nachfrage, worin genau der Verdienst der Europäer bestehe, sagte Baerbock: "Genau das, was jetzt hoffentlich kommt - dass die Geiseln, die fast 470 Tage (...) verschleppt worden sind, jetzt hoffentlich freikommen." Darunter seien auch deutsche Staatsangehörige, so die Ministerin.

... über die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump:

Mit Blick auf Trumps frühere Äußerung, er werde an einem Tag einen Deal zwischen Russland und der Ukraine herbeiführen, sagte Baerbock, bei diesem Thema habe es durch "viele Gespräche" eine Annäherung gegeben. Trump hatte wiederholt ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur schnellen Beendigung des Kriegs in der Ukraine in Aussicht gestellt, ohne aber dass die europäischen Verbündeten genau über seine Vorschläge im Bild sind - jedenfalls soweit öffentlich bekannt.

... über einen möglichen Kompromiss zu den Ukraine-Hilfen noch vor der Bundestagswahl:

Im Bundestag gibt es zwar eine Mehrheit dafür, der Ukraine drei weitere Milliarden zur Verfügung zu stellen - allerdings noch keine Einigkeit über deren Finanzierung. Die SPD will neue Kredite aufnehmen und die Schuldenbremse außer Kraft setzen. Dies lehnen Union, FDP und Grüne ab. Sie wollen die Waffenlieferung zur "außerplanmäßige Ausgabe" erklären, was auf Einsparungen bei anderen Ausgaben hinausliefe.

Ein in sozialen Netzwerken kursierendes Foto, auf dem die Bundesaußenministerin offenbar eine ausgestreckte Hand von Olaf Scholz ignoriert, zeige jedenfalls nicht, dass sie sich vom Kanzler abgewendet habe, widersprach Baerbock. "Es steht eher sinnbildlich dafür, in welcher Zeit wir leben, dass über punktuelle Aufnahmen etwas suggeriert wird, das so gar nicht stattfindet." Tatsächlich habe sie nicht mitbekommen, was hinter ihrem Rücken passierte.