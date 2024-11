"Es müsse Klarheit geben, wann die Vertrauensfrage gestellt wird", um Zeit für die Vorbereitungen gewährleisten zu können, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine klare Aussage zum Zeitpunkt der Vertrauensfrage gefordert. Die Bürger wollten nicht an dem einen Tag vom Kanzler hören, er sei der einzige, der entscheidet, und dann die Aussage, es sollten die Fraktionschefs beraten, sagte die Politikerin der Grünen im ZDF-Morgenmagazin.

Scholz hatte zunächst den 15. Januar als Zeitpunkt für die Vertrauensfrage genannt. Am Sonntagabend zeigte er sich dann offen für einen früheren Termin vor Weihnachten , wenn sich die Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich von der SPD und Friedrich Merz von der Union darauf einigen sollten. Von der Vertrauensfrage hängt ab, wann es Neuwahlen des Bundestags gibt.

Grüne offen für frühere Vertrauensfrage

Die Grünen-Fraktionschefin wollte sich nicht auf einen konkreten Wahltermin festlegen. "Für uns ist der 15. Januar nicht zwingend. Wir können uns auch vorstellen, einen früheren Termin zu haben." Es müsse nur so laufen, dass sich die Parteien auch auf Neuwahlen vorbereiten können.

Vizekanzler Habeck will Kanzler werden. Er strebt Neuwahlen so früh wie möglich an. Danach müsse es "schnell und vernünftig" weitergehen, damit das Land wieder zu Stabilität finde.

