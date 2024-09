Künast: Grüne-Jugend-Vorstand "nicht realitätstauglich"

Ich glaube, dass es viele junge Menschen in und um die Partei herum gibt, die sich jetzt vielleicht freier engagieren können bei den Grünen.

Viel stärker als in der Vergangenheit müsse es jetzt darum gehen, was die Sorgen der Menschen seien, forderte die 68-Jährige. Der Rücktritt des Bundesvorstands um Ricarda Lang und Omid Nouripour ermögliche einen Neuanfang. "Wir müssen uns fragen, welche Fehler haben wir gemacht."

Dröge: Besser bleiben und für andere Politik werben

Aber das ist jetzt die Entscheidung von jungen Leuten, und das ist dann so.

Lang und Nouripour ziehen die Konsequenzen aus zuletzt sieben Wahlniederlagen in Folge.

Verständnis für Ampel-Kritik aber nicht für Rücktritt

Kritik an dem Schritt des Grüne-Jugend-Vorstands kam auch von dessen ehemaliger Vorsitzenden Jamila Schäfer. Die Austritte seien "bedauerlich". Im Onlinedienst X schrieb die Abgeordnete: "Ich verstehe den Frust, aber nicht den Weg. Es braucht gerade jetzt eine selbstbewusste Grüne Jugend, die sich in die Debatten in der Partei einmischt."