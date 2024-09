"Echte Chance": So will Habeck die Grünen aus der Krise holen

Der Rücktritt des Parteivorstandes biete eine Chance für einen Neuanfang, so Habeck. Auch er trage Verantwortung, aber von einem Regierungsamt trete man nicht einfach zurück. 25.09.2024 | 7:22 min

Die Partei im Sinkflug, die Wahlergebnisse der letzten Zeit mäßig bis katastrophal: Ricarda Lang und Omid Nouripour haben als Chefs der Grünen darin die Verpflichtung gesehen, zu gehen.

Wie es bei den Grünen jetzt weitergehen soll, erklärt der grüne Vizekanzler Robert Habeck

Das sagt Robert Habeck zu...

...dem Rücktritt des Grünen-Vorstands:

"Der heutige Tag war ein aufwühlender Tag - und er zeigt noch einmal, wie gnadenlos und manchmal unbarmherzig das politische Geschäft ist. Gut, das wissen alle, die da reingehen. Trotzdem führt er einem noch einmal vor Augen, mit welcher Härte hier manchmal agiert wird."

Riccarda Lang und Omid Nouripour haben heute etwas ganz, ganz Seltenes gemacht. Sie haben schnell und große Verantwortung übernommen und damit der Partei in einer schwierigen Lage (...) eine Chance geschenkt, jetzt noch mal einen Neustart hinzulegen. Robert Habeck

...wie die Zusammenarbeit mit Lang und Nouripour war:

"Ich habe eng und vertraut mit ihnen zusammengearbeitet. Sie haben die Partei zusammengehalten in einer sehr schwierigen Regierungskonstellation. Sie haben immer auf den Ausgleich hingewirkt. Die haben das schon gut gemacht."

...warum sie trotzdem gehen mussten:

"Damit die Partei aus dieser schwierigen Lage - so ihre eigene Analyse - rauskommen kann. Damit die Chance da ist, neue Kraft zu schöpfen und mit dieser neuen Kraft das Angebot, das die Grünen ja sind, noch einmal optimistisch, leidenschaftlich mit neuen Leuten, mit neuen Köpfen vortragen zu können."

...warum die Grünen in den letzten Wahlen so abgerutscht sind:

"Das liegt an verschiedenen Gründen, an verschiedenen Konstellationen. Erst einmal ist es sicherlich ganz maßgeblich der Bundestrend, der in den Landtagswahlen der Hintergrund ist für die Wahlergebnisse. Das wäre albern, das weg zu reden und der Bundestrend wird gemacht von den Bundespolitikern.

Also ist auch eine große Verantwortung bei mir, der ich mich auch vollumfänglich stellen will. Robert Habeck

...wie weit er für den Neuanfang der Partei steht:

"Wir werden auf dem Parteitag, der ist Mitte November, wenn es nach mir geht, eine sehr ehrliche Debatte führen, wer wir sein wollen, was wir in den Regierungsjahren gemacht haben, was wir geleistet haben und welche Personen - und ob ich eine der Personen sein kann - die diese Partei dann in den nächsten Jahren nach vorne führt.

Das ist alles jetzt auf dem Tisch. Wir reden jetzt darüber, wie die Partei diese Chance, die uns Ricarda Lange und Omid Nouripour geschenkt haben, am besten nutzt."

... ob er immer noch Kanzlerkandidat werden will

"Jeder Kandidat, auch ich, wenn ich Kanzler oder Spitzenkandidat werden sollte, muss sich dann einer geheimen Abstimmung stellen, so dass wir ein ehrliches Votum bekommen. Wenn Politik den Vertrauensverlust, den auch wir registriert haben, zurück gewinnen will, dann müssen Menschen sich der ehrlichen Debatte stellen. Und das haben die beiden heute uns gezeigt und aufgegeben und so will ich es auch handhaben."

...ob das auch ein Signal an die Ampel ist, dass es nicht mehr lange so gehen kann:

Es wäre natürlich wünschenswert, wenn die Möglichkeit besser genutzt wird, gemeinsam hinter den Kulissen die Dinge vorzubereiten, statt sie öffentlich zu zerreden.

Aber mein ganzes berufliches Ethos, mein ganzes politisches Ethos ist, vor Problemen nicht wegzulaufen.

Man bleibt in einer Regierung, auch wenn es schwierig wird, man bringt den Job zu Ende und zahlt einen Preis dafür im Zweifelsfall. Robert Habeck