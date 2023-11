Grünen-Chefs: Ricarda Lang und Omid Nouripour wiedergewählt

Der Co-Parteichef ging auch auf die langjährige Forderung der Partei nach einem Tempolimit auf Autobahnen ein, für das es in der Ampel-Koalition mit der FDP keine Mehrheit gebe. In den USA sei das anders. In Texas etwa könne "man sich eine Knarre umschnallen, in eine Shopping-Mall gehen und einkaufen, das interessiert nicht", sagte Nouripour. "Aber wenn man fünf Meilen die Stunde zu schnell fährt, kommt sofort der Sheriff."