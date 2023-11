Söder bei "Lanz": Scholz soll FDP und Grüne "entlassen"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 22. November 2023. 22.11.2023 | 75:13 min

Der Ministerpräsident von Bayern hat die Bundesregierung mit scharfen Worten angezählt. Es gebe im Moment zwei zentrale Probleme: "Das eine ist, dass eine Regierung de facto handlungsunfähig ist, meiner Meinung nach selbst verschuldet durch eben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ", sagte Markus Söder am Mittwochabend bei Markus Lanz. "Und zum anderen, dass wir keine echte Wirtschaftsstrategie haben."

Das führe dazu, dass sich Deutschland "in einer veritablen Staatskrise" befinde, "in einer dauerhaften Wirtschaftskrise ohnehin". Trotz international schlechter Rahmenbedingungen wachse die Wirtschaft in vielen Ländern gerade. "Deutschland geht zurück", sagte Söder.