Haushaltsurteil: Habeck sieht Zäsur für Wirtschaftspolitik

Robert Habeck hält trotz Haushaltsurteil an Klimaschutz-Projekten fest.

"Die Situation ist natürlich auch für die Ampel-Regierung schwierig", sagte Habeck, "aber es ist nicht in allererster Linie ein Problem einer Regierung." Darum müsse jetzt etwa auch die Union mithelfen, eine langfristige Lösung zu finden. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Übertragung nicht genutzter Corona-Kredite auf den Klimafonds nach einer Klage der CDU CSU -Bundestagsfraktion für verfassungswidrig erklärt.

Habeck kritisierte jetzt die Reaktionen verschiedener Unionspolitiker. Jetzt sei keine "Phase, wo man darüber frohlocken kann", auch wenn man wie die Union Recht bekommen habe. "Da war manchmal so ein feixender Übermut", sagte Habeck. "Wenn man einen politischen Punktsieg erringt, dann soll man sich darüber meinetwegen freuen. Das kann man keinem nehmen und auch keinem verwehren. Aber man muss sich schon klarmachen, und das fehlte vielleicht in der ersten Reaktion auf das Urteil, was damit sich verbindet."