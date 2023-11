Haushaltssperre: Ökonom sieht Gefahr einer Staatskrise

Die Haushaltssperre hat eher einen symbolhaften Charakter. Das Bundesfinanzministerium will allen in der Regierung klarmachen, dass andere Zeiten angebrochen sind mit dem Verfassungsgerichtsurteil. Es geht um die Verpflichtungsermächtigungen, also noch nicht zugesagte Zahlungen. Das wird in den Schlusswochen des Jahres nicht allzu viel sein. Es gibt bei uns nie einen Shutdown wie in den USA.