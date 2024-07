Haushalt 2025: Von "Zukunftsvergessenheit" bis "Kahlschlag"

Industrie: Marginales Wachstum

IG Metall: Wird Herausforderungen nicht gerecht

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi attestierte der Ampel: "Eine Spar-Orgie ist der Haushaltsentwurf nicht. Das ist gut so." Leider sei die Bundesregierung anderen Vorschlägen nicht gefolgt, angesichts des Krieges in der Ukraine die Haushaltsnotlage festzustellen oder die Schuldenbremse zu reformieren, um mehr finanziellen Spielraum zu haben.

Polizeigewerkschaft: Geld ausgezeichnet angelegt

Die CDU/CSU sieht den von der Bundesregierung vorgelegten Haushaltsentwurf für 2025 "hart an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit". Das machte der Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Helge Braun ( CDU ), am Mittwoch im RBB-Inforadio deutlich.

CDU-Kritik: Knapp verfassungsmäßig

Da ist er wieder auf so einer Klippe unterwegs - hart an der Kante der Verfassungsmäßigkeit.

Hilfswerke: Verlust an Glaubwürdigkeit

Ministerin Schulze: Diffamierung von Entwicklungspolitik

Nach Kürzungen in ihrem Etat hat Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze SPD ) Sorge, dass Entwicklungspolitik in der Öffentlichkeit zunehmend infrage gestellt wird. Für ihr Ministerium seien die Haushaltsverhandlungen besonders herausfordernd gewesen, "weil parallel eine Diffamierung von Entwicklungspolitik stattfand, die Deutschland in diesem Ausmaß selten erlebt hat", sagte Schulze.

Radwege in Peru, Gender-Trainings in China, Projekte zu positiver Maskulinität in Ruanda: Im Rahmen der Entwicklungshilfe finanziert Deutschland zahlreiche Projekte in aller Welt.

28.01.2024 | 4:07 min