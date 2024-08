Haushaltsstreit: Lindner: Ampel nicht gefährdet

Trotz Haushaltsquerelen sieht Finanzminister Christian Lindner die Ampel-Koalition nicht akut bedroht. Mit dem Streit um fehlende Milliarden habe sich für ihn die Art der Zusammenarbeit nicht verändert, sagte der FDP-Chef den Zeitungen der Funke-Gruppe. "Es ist ja nicht erst seit heute so, dass es grundlegende politische Unterschiede gibt, die man respektvoll miteinander bespricht."

Unruhe in der Ampel-Koalition: Der Kompromiss zum Bundeshaushalt 2025 wackelt. Es geht um eine Milliardenlücke und Pläne, die womöglich verfassungswidrig sind.

Gutachten mit unterschiedlicher Lesart

Hintergrund des neuen Streits sind Maßnahmen, um die Finanzlücke im Etat 2025 zu stopfen. Lindner hatte rechtliche und wirtschaftliche Bedenken an den Ideen geäußert, die ihm zufolge aus der Feder des SPD-geführten Kanzleramts stammen. Deshalb hatte er zwei Gutachten dazu in Auftrag gegeben, wonach die Maßnahmen nach Darstellung des Finanzministeriums mit rechtlichen Risiken einhergingen.

Bundeskanzler Olaf Scholz schaltete sich aus dem Urlaub in die Debatte ein und sagte in einem "Zeit Online"-Interview, das neue Haushaltsloch könne auch mit einer Stärkung der Infrastruktur gestopft werden. Das Gutachten im Auftrag des Finanzministeriums habe dies untersucht. "Klares Ergebnis des juristischen Gutachtens: Das geht". Es bleibe ein Mysterium, wie das eigentlich klare Votum des juristischen Gutachtens vorübergehend grundfalsch aufgefasst werden konnte.

Finanzminister Lindner will den Haushalt 2025 überarbeiten, um nicht erneut vor dem Verfassungsgericht zu scheitern. "Das passiert mir kein zweites Mal", sagt er im ZDF.

Lindner: Bundestag bekommt Entwurf planmäßig

"Es gibt Unterschiede in der Interpretation der Stellungnahmen, aber mein Ministerium hat nie vertreten, dass die Vergabe von Darlehen prinzipiell verfassungswidrig wäre", sagte Lindner. Solche Darlehen dürften jedoch nicht so ausgestaltet sein, dass es in Wahrheit verdeckte Zuschüsse seien. "Dann wäre es eine Umgehung der Schuldenbremse und damit ein Bruch der Verfassung."