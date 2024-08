Kühnert: Lindner beschädigt im Haushaltsstreit Scholz

Lindner wolle "mit der FDP eine neue Runde in der Diskussion über den Sozialstaat in Deutschland führen, das ist taktisch klar erkennbar", sagte er im Interview mit Phoenix. Das sei sein "gutes Recht", aber es sei nun auch die Pflicht der SPD, ihren Kanzler in Schutz zu nehmen.

Darlehen statt Zuschüsse doch möglich?

Lindner hatte nach einem Prüfgutachten gefordert, den Etat für kommendes Jahr wieder zu verhandeln. Experten hatten die geplante Umwidmung von Zuschüssen an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH in Darlehen sowie eine Nutzung von eigentlich für die Gaspreisbremse eingeplanten Mitteln der Förderbank KfW für andere Zwecke kritisiert. Alle drei Maßnahmen habe das Kanzleramt vorgeschlagen, so Lindner im ZDF-Sommerinterview.

SPD rechnet trotzdem mit Lösung

Am 14. August sollen eigentlich die Abgeordneten des Bundestages den Haushaltsentwurf bekommen, der im November beschlossen werden soll. Allerdings zweifelt offenbar auch die SPD nicht daran, dass die Koalition die neue Lücke von fünf Milliarden Euro in den nächsten zehn Tagen trotz des Urlaubs des Kanzlers noch schließen kann. Die Regierung sei nun "in dieser Woche gefragt, möglichst geräuschlos und zügig, sich ins Benehmen zu setzen", so Kühnert.

Regierungssprecher: Alle guten Willens und optimistisch

Wann genau und was genau die Koalitionsspitzen nun verhandeln, wollte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Montag nicht sagen. Es gebe ja "die tolle Erfindung des Fernsprechers". So seien alle jederzeit in der Lage, miteinander zu sprechen, sagte Büchner. "Es sind alle guten Willens und optimistisch, das man das am Ende auflösen kann."