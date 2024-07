Grünen-Chefin im Sommerinterview: Haben "Denkzettel" bekommen

Entfremdung zwischen Parteien und Bürgern

Deshalb müsse das desaströse Ergebnis der Europawahl nun ausgewertet werden, um zu schauen "wo müssen wir besser werden, wo können wir aus Fehlern lernen, um diesen Anspruch, eine führende Orientierungspartei, für das ganze Land Politik zu machen, in Zukunft noch besser auszufüllen", so Lang

Lang: Integration statt weniger Migration

Das gilt vor allem beim Thema Migration, wo sich die Stimmung in der Gesellschaft in den letzten Jahren deutlich aufgeheizt hat. Statt immer mehr Flüchtlinge aufzunehmen, befürworten viele Menschen mittlerweile eine Begrenzung der Migration. Dass der Sinkflug ihrer Partei auch damit zu tun haben könnte, wie sich die Grünen in der Migrationspolitik positionieren, glaubt Lang aber nicht.

Lang warnt vor "Abschleifen von Rechtsstaatlichkeit"

Was wir nicht tun werden, das ist, uns in einen Wettbewerb zu begeben, oder eine Debatte, die so tut, als ob das Abschleifen von Rechtsstaatlichkeit, als ob die Entmenschlichung von Menschen, als ob das die Antwort sein könnte.

Grüne dürfen Grundsätze "nicht aufgeben"

Lang betont, sie sei "stolz", dass Deutschland die Herausforderung angenommen hat, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, und die Mehrheit der Menschen im Land zu der Verantwortung stünden. "Die Leute fliehen nicht, weil es hier Bürgergeld gibt, oder weil es so nett ist in Deutschland, sondern weil es einen Krieg in der Ukraine gibt."