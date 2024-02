Rundfunkbeitrag: KEF empfiehlt moderate Erhöhung

Nun sind die Landesregierungen und Landesparlamente am Zug . Die KEF-Empfehlung ist Grundlage für ihre Entscheidungen. Eine Abweichung davon ist nur in engen Grenzen und nur einvernehmlich möglich. Die endgültige Beitragsfestsetzung erfolgt durch einen von den 16 Landesregierungen zu unterzeichnenden Staatsvertrag, dem alle 16 Landesparlamente zustimmen müssen, und der damit in Landesrecht überführt wird.