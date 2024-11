Roderich Kiesewetter fordert mehr Einsatz für Ukraine

Scholz müsse eigentlich sagen: "Wir Europäer stehen zusammen. Wir zeigen den Amerikanern, die ukrainische Sicherheit ist uns wichtig." Das tue er nicht, so Roderich Kiesewetter (CDU).

Ukraine Thema bei mehreren Treffen

Nach einem Treffen von Pistorius mit seinen Kollegen aus Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien kommen am heutigen Dienstag die 32 Nato-Staaten und die Ukraine in Brüssel zu einer außerplanmäßigen Sitzung des Nato-Ukraine-Rats auf Botschafterebene zusammen.

Beim Treffen der G7-Außenminister im italienischen Fiuggi stehen am Dienstag Beratungen zum Ukraine-Krieg im Fokus. Als Gast wird der ukrainische Außenminister Sybiha erwartet.

Russland feuerte neue Mittelstreckenrakete ab

Dabei soll es nach Angaben eines Bündnissprechers auch um den jüngsten russischen Angriff auf die ukrainische Großstadt Dnipro gehen. Dabei hatte Russland am Donnerstag eine neue Mittelstreckenrakete mit dem Namen Oreschnik abgefeuert. Nach russischen Angaben kann sie mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen und nicht abgefangen werden. Experten gehen davon aus, dass sie theoretisch auch mit nuklearen Sprengsätzen bestückt werden könnte.

Auch beim Treffen der G7-Außenminister in Italien steht der Krieg im Mittelpunkt. Als Gast nimmt an den Beratungen in der Kleinstadt Fiuggi, etwa 80 Kilometer außerhalb von Rom, auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha teil.