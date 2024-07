Klage zu Luftreinhaltung: Was die Regierung jetzt tun muss

An Zielen mangelt es nicht in der deutschen Umwelt- und Klimapolitik, an der Umsetzung wohl schon. Bereits im Mai hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg geurteilt , dass die Bundesregierung beim Klimaschutzprogramm nachbessern muss. Nun auch beim Thema Luftschadstoffe, zumindest teilweise.

Luftreinhalteprogramme reichen nicht aus

Die bisher aufgelisteten Maßnahmen reichten nicht in allen Punkten aus, um den europäischen Vorgaben aus Brüssel bei der Reduzierung des Ausstoßes von Luftschadstoffen gerecht zu werden, so die Richter und Richterinnen des 11. Senats des OVG. Entscheidend: Die dem Luftreinhalteprogramm zugrunde liegende Prognose sei fehlerhaft, weil teilweise nicht die aktuellsten Daten eingestellt und Veränderungen in der Planung der Maßnahmen nicht berücksichtigt wurden, so die Vorsitzende Richterin Ariane Holle in ihrer mündlichen Urteilsbegründung.