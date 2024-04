Krankenkassen warnen: Kostenlawine für Krankenversicherte?

So warnte Anne-Kathrin Klemm, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Es seien einfach keine Finanzreserven mehr im System. Eigentlich entscheiden die Krankenkassen erst im Dezember über Beitragserhöhungen, deswegen lässt der frühe Zeitpunkt der Medien-Offensive des Verbandes aufhorchen.

Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit warnt vor Milliardenlöchern in der Kranken- und Pflegeversicherung. Er erwartet eine deutliche Erhöhung der Beiträge im Wahljahr 2025.

Zusatzbeitrag steigt wohl

Der Zusatzbeitrag, der zur Zeit im Schnitt bei 1,7 Prozent liegt, könnte im Extremfall auf 2,45 Prozent steigen. Dies wäre ein Rekord-Anstieg für die 73 Millionen gesetzlich Versicherten im Land. In Lohnkosten ausgedrückt dürften so zwischen 120 und 200 Euro vom Nettolohn verloren gehen.

In Deutschland gibt es genügend Psychotherapeuten. Trotzdem müssen Patienten oft monatelang auf ihren Behandlungsbeginn warten. Eine Folge des gesetzlichen Krankenkassensystems.

Gründe für den Anstieg

Die Diskussion kommt nicht von ungefähr. Weit über 400 Milliarden Euro gab Deutschland zuletzt für Gesundheit aus, so viel pro Kopf wie kaum ein anderes Land der Welt. Rund die Hälfte davon tragen die gesetzlichen Krankenkassen (GKV), die seit Jahren immer höhere Defizite einfahren. Auch 2023 stiegen die Ausgaben wieder stärker als angenommen. Die Kassen der Kassen leeren sich rapide.

Kassen befürchten teure Reformen

Auch an der Krankenhausreform üben die Kassen viel Kritik. Sie sei viel zu teuer und der Beitrag von 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, den die Kassen mitfinanzieren sollen, nicht zu stemmen. Daneben hat laut Hartmut Reiners, "das Gesundheitswesen generell überdurchschnittliche Ausgabenzuwächse, weil seine Leistungen weniger rationalisierbar sind als die Produktion von Konsumgütern."

Seit Monaten wird hart um Neuerungen im Klinikwesen gerungen, vor allem in Bezug auf Finanzierung und Qualitätsstandards. Die geplante Reform ist stark umstritten

Duales System in der Kritik

Ein Dilemma, wenn man an die Altersstruktur unserer Gesellschaft denkt, welche das System weiterhin unter Druck halten wird. Für Hartmut Reiners stellt sich deshalb auch die Frage nach dem Sinn einer Trennung zwischen privat und gesetzlich Versicherten: "Ein solches System ist ökonomisch unsinnig und in Europa einmalig."

Etwa alle zwölf Jahre verdoppeln sich die Versicherungsbeiträge von privaten Krankenversicherten. Nicht jeder kann sich das am Ende noch leisten. Auf der Suche nach Alternativen.

Die Beitragssätze der Krankenkassen könnten in einem einheitlichen Krankenversicherungssystem wie in den Niederlanden um bis zu drei Prozentpunkte niedriger sein, wie Modellrechnungen ergeben haben.

Doch solche fundamentalen Veränderungen sind in einem Land, in dem man seit vielen Monaten erbittert und auf allen Ebenen um eine Krankenhausreform streitet, kaum zu erwarten. Deshalb wird es wohl kommen wie von den Krankenkassen angekündigt. Die Beitragszahler werden 2025 kräftig zur Kasse gebeten. Und so bleibt ihnen wohl nur: Preise vergleichen und über einen Kassenwechsel nachdenken.