Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz an der Universität

Sieben von zehn jungen Erwachsenen haben schon einmal gezielt eine Anwendung genutzt, die auf KI basiert. Besonders beliebt: Apps zum Übersetzen, zur Erstellung von Bildern und zum Schreiben kreativer Texte. Das zeigt eine repräsentative Umfrage unter 25- bis 34-Jährigen im Rahmen des ZDF-Schwerpunkts "KI - die neue Realität?". Und: 30 Prozent der Befragten haben Künstliche Intelligenz bereits zum Schreiben wissenschaftlicher Texte genutzt, wie zum Beispiel einer Hausarbeit an der Universität.

Umfrage zu KI an Universitäten

KI als Starthilfe gegen Schreibblockaden

Ich finde es nicht verwerflich sich von der KI beim Brainstormen helfen zu lassen und da mal einen Satz zu übernehmen. Aber ich finde, dass du es immer selbst noch mal in die Hand nehmen musst.

"Wir brauchen auf jeden Fall weiter alte Kulturtechniken wie Schreiben. Wir können das nicht einfach an eine KI auslagern", sagt Wirtschaftswissenschaftler Prof. Robert Lepenies.

Wie sinnvoll ist die klassische Hausarbeit noch?

"Es wird auch weiterhin Hausarbeiten geben", so Martina Thiele, Professorin der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Die Aufgaben würden aber künftig spezifischer werden, Fragestellungen zum Beispiel auf aktuelle Entwicklungen abzielen.

Martina Thiele ist sich außerdem sicher, dass es unabhängig von Hausarbeiten in Zukunft wieder mehr mündliche Prüfungen geben werde, denn: "[…] auch im Berufsleben gibt es Situationen, in denen man nicht erst einmal Google oder ChatGPT fragen kann."

Keine einheitlichen Regeln für KI-Texte

Ist das überhaupt erlaubt, die KI um Hilfe zu bitten? Diese Frage stellt sich an vielen Universitäten, eine einheitliche Lösung gibt es bislang nicht. Beispiel Baden-Württemberg

An der Universität Stuttgart sei die entscheidende Frage, ob die "bewertete Eigenleistung" mithilfe Künstlicher Intelligenz verändert würde, so Lisa Schöllhammer, Abteilung Innovationen und Projekte in Studium und Lehre.