Wahl in Sachsen: Was man zur Landtagswahl wissen muss

Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen rücken bundespolitische Themen stark in den Fokus. Nach Solingen dominiert die Asyldebatte – und könnte sich auf den Wahlausgang auswirken.

In fast allen deutschen Bundesländern wird alle fünf Jahre jeweils ein neuer Landtag gewählt. Nach der letzten Landtagswahl in Sachsen 2019 ist es in diesem Jahr wieder so weit: Bürgerinnen und Bürger können ihre Kreuze machen.

Wann findet die Landtagswahl in Sachsen 2024 statt?

Der Wahltag bei der Landtagswahl in Sachsen ist in diesem Jahr Sonntag, der 1. September. Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Worum geht es bei der Landtagswahl in Sachsen?

Seit 2017 führt Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer in Sachsen die sogenannte "Kenia-Koalition" aus CDU Grünen und SPD an.

Bei der Wahl in Sachsen könnte die regierende CDU erstmals seit der Wiedervereinigung nicht als stärkste Kraft hervogehen. SPD und Grüne bangen um den Wiedereinzug in den Landtag.

In den Umfragen liegt kurz vor der Wahl in Sachsen die AfD nur knapp hinter der regierenden CDU. Das BSW könnte stark genug werden, um bei der Regierungsbildung mitzuwirken.

Wie wird gewählt?

Sachsen wurde für die Landtagswahl in 60 Wahlkreise eingeteilt, die wiederum so in Wahlbezirke eingeteilt sind, dass allen die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.

Alle Stimmberechtigten haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen zieht in den Landtag ein. So wird die Hälfte der Sitze vergeben.

Die Zweitstimme, auch Listenstimme genannt, dient der Wahl einer Landesliste, also der Kandidatenliste einer Partei. Über diese Listen werden die übrigen 60 Sitze im Landtag vergeben - je nach den Stimmanteilen, die die jeweilige Liste bei der Wahl erhält. Es gibt aber eine Sperrklausel: Bekommt eine Partei weniger als fünf Prozent der Stimmen, wird sie bei der Verteilung nicht berücksichtigt. Ausnahme: Sie hat in zwei Wahlkreisen ein Direktmandat errungen.

Welche Kandidaten und Parteien stehen zur Wahl?

In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liefern sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Alle 19 Parteien und ihre Ziele im Überblick.

Wer darf wählen bei der Landtagswahl?

Stimmberechtigt sind alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, mindestens 18 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Sachsen haben und ihr Wahlrecht nicht durch einen Richterspruch verloren haben. In Sachsen sind bei einer Einwohnerzahl von gut vier Millionen Menschen etwa 3,3 Millionen wahlberechtigt.

Wie sehen die Umfragen zur Landtagswahl aus?

Es scheint der härteste Wahlkampf seines Lebens zu sein, so urteilen Politologen über die Situation von Ministerpräsident Kretschmer in Sachsen. Er ist auf der Suche nach Lösungen.

Wer könnte mit wem koalieren?

Wenn in Sachsen am 1. September gewählt wird, ist die große Frage, ob die CDU weiter regieren kann. Bei welchen Koalitionen im Land würde es überhaupt inhaltlich passen? Wo nicht?

Wie sah das Wahlergebnis in Sachsen 2019 aus?

Der Osten wählt. In Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Drei Entscheidungen für oder gegen die Politik der CDU, der SPD, der Linken. Die Ampel hat das Vertrauen vieler Wähler im Osten verloren. AfD und BSW liegen in den Umfragen aller drei Bundesländer über 40 Prozent. Leidet Ostdeutschland an einem „Freiheitsschock“, wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk titelt?

25.08.2024 | 28:50 min