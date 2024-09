Landtagswahl in Thüringen 2024: Keine Koalition mit der AfD?

Thüringen: Zahlen zeigen, es ist kompliziert

In Thüringen und Sachsen beginnt der Wahlkampfendspurt. Laut ZDF-Politbarometer könnte die AfD in Thüringen die stärkste Partei werden.

Die bisher regierende Linke kommt in den aktuellen Umfragen auf 13 Prozentpunkte. Bei den letzten Landtagswahlen in Thüringen 2019 hatte die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow noch 31 Prozent der Wählerstimmen erhalten.

Bundesthemen dominieren Landtagswahl

Personen sind das eine, Zahlen das andere. Aber was ist mit den Themen? Eigentlich hat Thüringen eine ganze Menge zu bieten: Hier wird erfolgreiche Spitzenforschung betrieben, bei Patenten liegt man - zusammen mit den Nachbarn aus Sachsen, wo heute auch ein neuer Landtag gewählt wird - bundesweit vorn. Die Spitzenforschung hat mit innovativen Unternehmen und deren wirtschaftlichem Erfolg ihren Platz im Land. Und in Sachen Aufbau Erneuerbarer Energien und CO2-Reduktion ist Thüringen sogar bundesweit ein Spitzenreiter.

Der Anschlag in Solingen trifft in Thüringen "auf eine aufgeheizte Stimmung und auf eine polarisierte Gesellschaft“, so Melanie Haack, ZDF-Studioleiterin in Erfurt.

