Landtagswahl Sachsen 2024: (Un)mögliche Koalitionen

"Look at all the lonely people", singt der Wahlkampfbegleiter des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ein paar Tage vorher und ergänzt: "Wer hat sie verlor`n?" Wer die Menschen verloren hat, die da auf dem Marktplatz zuhören, ist kurze Zeit später kein Thema, aber Sahra Wagenknecht will sie mit ihrem Bündnis wieder einsammeln und schlägt dafür in die gleiche Kerbe wie die AfD. Fädelt Missstände wie an einer Perlenkette auf, würzt all das mit kräftigen Prisen Pazifismus und Ostalgie und bestätigt einmal mehr, mit einer AfD nicht koalieren zu wollen.