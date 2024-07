Stegner bei "Lanz": SPD-Fraktion ist nicht der Vatikan

SPD-Politiker Ralf Stegner in der Sendung "Markus Lanz"

Über Wochen hatten die Spitzen der Ampel-Koalition verhandelt - am Freitag dann konnten Kanzler Scholz SPD ), Wirtschaftsminister Habeck Grüne ) und Finanzminister Lindner FDP ) in ihren Fraktionen und vor der Presse eine Einigung verkünden: Die Eckpunkte für den Haushalt 2025 stehen.

Wenn es nach Plan läuft, soll am 17. Juli im Bundeskabinett ein Haushaltsentwurf beschlossen und dieser dann nach der Sommerpause im Bundestag beraten werden. Ein finaler Parlamentsbeschluss wird für Ende November angepeilt.

Hat Ampel-Einigung Bestand?

Dass es ruhige Wochen werden, daran meldete die "FAZ"-Journalistin Julia Löhr am Dienstagabend bei "Markus Lanz" eher Zweifel an - und warf der SPD-Fraktion vor, ihrem eigenen Kanzler ein Bein zu stellen. Konkret verwies sie auf den Fraktionschef Rolf Mützenich:

Zwei Gesichter der SPD

Da sei die Einigung in der Koalition "gerade anderthalb Stunden alt" gewesen, ergänzte Löhr. Der Hauptstadtkorrespondentin zufolge gebe es die SPD zweimal. Auf der einen Seite: "Die Scholz-SPD im Kanzleramt, die einen gemäßigten Kurs fährt, der ja zum Teil - weil sie davon überzeugt ist, dass es sinnvoll ist, zum Teil natürlich auch, um die Koalition zusammenzuhalten - an der Schuldenbremse festhält und keine Notlage ausrufen will."