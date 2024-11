Türmer bei "Lanz": "Müssen Kampf gegen Propaganda aufnehmen"

Bei seinem ersten Auftritt in der Sendung kommentierte das der frisch gewählte neue Vorstand der Grünen Jugend, Jakob Blasel, so: "Ein gewisses Level an Bullshit ist immer dabei, wenn Politiker Interviews geben."

Blasel: "Level an Bullshit in Politiker-Interviews"

Eine Erfahrung, die der Mitbegründer der Klimabewegung " Fridays for Future " auch persönlich machen musste, so der 24-Jährige.

Wenn man plötzlich in einer Position ist, wo man zu verschiedenen Themen Stellung nehmen muss, rutscht man schnell in eine Phrasenhaftigkeit rein.

Ganz anderer Meinung war der Chef der Jungen Union , Johannes Winkler: "Für mich ist nicht so wichtig, wie die Politik kommuniziert, sondern vor allem was für Inhalte man macht."

Winkel: Inhalte wichtiger als Kommunikation

Der Diskurs geht in letzter Zeit in die Richtung: 'Die sollen jetzt mal alle auf TikTok gehen und die für junge Leute mäßige Politik ein bisschen besser verkaufen'. Dass das nicht die Antwort ist, auf die jungen Leute gerade warten, das liegt auf der Hand.

Wie umgehen mit TikTok & Co.?

Sind Politiker-Auftritte in sozialen Netzwerken nun peinlich oder selbstironisch? Oder doch nur eine lockere Spielerei oder gar authentischer? Dazu geteilte Meinungen in der Runde.

Brandmann: "Wer spaltet, bekommt Reichweite"

Sie selbst habe keinen TikTok-Account, so Brandmann weiter - und prangerte in der deutschen Diskussion über das Netzwerk ein gewisses Maß an Unbedarftheit an. Der Vorwurf der JuLi-Chefin: Der chinesische Staat nutze die Plattform auch zur Spionage.