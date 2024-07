Strafrechtler Ambos wirft Faeser Verbotskultur vor

In diesem Jahr ist das Grundgesetz 75 Jahre alt geworden . Und spätestens mit der deutschen Wiedervereinigung hat es sich auch erledigt mit dem Übergangscharakter: Am 3. Oktober 1990 ist das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung geworden.

Grundgesetz: Grundrechte und wehrhafte Demokratie

Doch Staat und Justiz stehen immer wieder vor der Frage: Wie weit hört man zu - und wann schreitet man ein? Was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und fängt Hetze an? Denn eine Lehre aus der NS-Zeit war auch, wehrhaft zu sein gegen Feinde der Demokratie. Ein unmöglicher Spagat?

Zeh: "Gefahr, aussortiert zu werden"

Dem "Freiheitsindex 2022" des Allensbach-Instituts zufolge, ist nicht mal jeder zweite Deutsche der Ansicht, dass man seine Meinung frei äußern könne. Mit Blick auf eine Erhebung beklagte die Juristin Juli Zeh am Mittwochabend bei "Markus Lanz" ein:

Diskursklima, das Menschen den Eindruck vermittelt, dass man viel schneller Gefahr läuft, in kontroversen Situationen nicht mehr respektiert zu werden mit einer bestimmten Auffassung und ausgesondert zu werden aus dem Kreis der billig und gerecht Denkenden.

Ihr Eindruck sei, dass man in eine Situation komme, "wo man es nicht nur unerträglich findet, wenn jemand wirklich Grenzen überschreitet, beleidigend wird oder so, sondern schon dann, wenn Meinung zu stark abweicht."

Zeh, die auch Schriftstellerin und ehrenamtliche Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht ist, äußerte in dem Zusammenhang ihre Sorge für den demokratischen Prozess, "weil das ganze System ja eins ist, was auf dem Aushandeln von verschiedenen Meinungen fußt."