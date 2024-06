Abschiebungen: Nouripour warnt bei Lanz vor "Scheinlösungen"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 6. Juni 2024 in voller Länge.

Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan , wie von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, dafür hat Omid Nouripour wenig übrig. "In Afghanistan gibt es keine Staatlichkeit", sagte der Co-Vorsitzende der Grünen am Donnerstagabend bei Markus Lanz. "Es gibt keine Regierung, sondern eine islamistische Terrorherrschaft."

Darum sei die Frage, wie Deutschland in ein solches Land abschieben solle, ohne dem Regime der Taliban Zugeständnisse zu machen. "Die Innenministerin prüft das jetzt und wird uns in zwei Wochen erzählen, was die Ergebnisse sind", sagte Nouripour. "Ich bin sehr gespannt."