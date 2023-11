Vogel zu Antisemitismus: Kein "rein importiertes Problem"

Greta Thunberg, Gründerin von "Fridays for Future ", hatte unter anderem einen Beitrag einer pro-palästinensischen Organisation geteilt, in dem zum Streik gegen den "Genozid in Gaza" aufgerufen wird. Auf dem Foto zu sehen war ein Kraken-Stofftier. In der NS-Propaganda war die jüdische "Krake", die die Welt im Griff habe, ein bekanntes Symbol.