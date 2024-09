Voigt bei "Lanz" über BSW: Versuche, Verbindendes zu finden

Brombeer-Koalition - an diese neue Vokabel muss man sich in der deutschen Parteienlandschaft wohl gewöhnen. Gemeint ist das damit ein Dreier-Bündnis aus CDU SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Als Namensgeber dient die Brombeere deshalb, weil die Frucht in unterschiedlichen Reifegraden die Parteifarben der möglichen Koalitionäre aufweist.

Nach den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern ist das noch recht junge BSW zu einem echten Machtfaktor geworden - um Mehrheiten zu bilden, kommt man kaum an der Partei vorbei.

Schwierige Ausgangslage in Thüringen

Besonders vertrackt ist die Lage in Thüringen : Im Erfurter Landtag ist die AfD stärkste Kraft geworden. Die Partei verfügt dort über eine Sperrminorität, so dass gegen sie keine Entscheidungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit möglich sind.

Eine Regierung unter seine Führung strebt der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt an. Seine Partei will nun in Sondierungsgespräche mit BSW und SPD gehen.

Brombeer-Bündnis erreicht nur Patt

Voigt: "Keine Liebesheirat"

Trotzdem müsse man sich in der Politik "eine Form der Differenziertheit bewahren" - gerade, so der CDU-Mann weiter, "wenn die halbe Republik darüber diskutiert, was alles nicht geht". Voigt verwies wiederholt auf eine Erwartungshaltung in Thüringen: