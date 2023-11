Lauterbach: "Klinikreform kommt spät, aber ist notwendig"

Lauterbach zählt die Zahlungen des Bundes an die Kliniken auf: 20 Milliarden Euro während der Pandemie und zusätzliche sechs Milliarden für Energiekosten. Auch sorge der Bund dafür, dass die Pflegekosten in den Krankenhäusern schneller bezahlt würden. Berlin könne aber eben nicht die ausgefallenen Einnahmen bezahlen, so der Minister.