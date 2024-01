"Letzte Generation" kündigt Ende der Straßenblockaden an

Die Aktivistinnen und Aktivisten der " Letzten Generation " haben ein Ende der Straßenblockaden angekündigt - protestieren wollen sie nun auf andere Weise. "Von nun an werden wir in anderer Form protestieren - unignorierbar wird es aber bleiben", hieß es am Montagabend in einer Erklärung der Gruppe . Diese will ab März "zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land" aufrufen.