Linken-Fraktionsspitze: Wissler schließt Bewerbung nicht aus

Linken-Parteichefin Janine Wissler ist zuversichtlich, dass es "eine gute Lösung" für die Neuwahl der Fraktionsspitze in rund zwei Wochen geben wird. Sie hat mit ihrem Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan ein Vorschlagsrecht. Eine eigene Kandidatur schloss Wissler am Montag in Berlin nicht aus.