Fünfter Jahrestag: Was sich seit dem Lübcke-Mord getan hat

Der Mord an Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni 2019 war in Deutschland eine Zäsur. Denn der CDU-Politiker wurde ermordet, weil er sich für Geflüchtete stark gemacht hatte. Hass und Hetze, die er deswegen vor allem im Netz erfuhr, führten dazu, dass sich der Rechtsradikale Stephan Ernst bekräftigt fühlte, Walter Lübcke auf dessen Terrasse zu erschießen. Stefan Ernst hatte das beim Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ausgesagt.

Zahl rechter Straftaten seit Lübcke-Mord gestiegen

Politiker versichert umfassende Maßnahmen nach Mord

CDU-Innenminister Roman Poseck sagt im ZDF-Interview, dass man nach der Ermordung von Walter Lübcke umfassende Maßnahmen ergriffen habe. So habe man zum Beispiel die Arbeit im Verfassungsschutz deutlich intensiviert und neue Schwerpunkte in der Bekämpfung des Rechtsextremismus gesetzt.

Hessischer Verfassungsschutz hat Maßnahmen ergriffen

Experte: Andere Delikte haben Vorrang

Außerdem sieht der Soziologe das Problem, dass es noch immer nicht gelingen würde, rechtsextreme Gewalttäter zügig zu verurteilen. Es hake zum einen an einer Überlastung der Gerichte und an einer "schwierigen Priorisierung". Andere Delikte hätten Vorrang, "weil Menschen in der Justiz sagen, dass diese politisch motivierten Fälle nicht ganz so wichtig wie vielleicht schwerwiegendere Körperverletzungen sind".