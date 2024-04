Nouripour für Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg

Grünen-Chef Omid Nouripour hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser SPD ) aufgefordert, umgehend die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) in die Wege zu leiten. Vor dem Hintergrund des iranischen Angriffs auf Israel sagte Nouripour am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner":