EU-Staaten einigen sich auf weitere Sanktionen gegen Iran

Die EU werde weitere restriktive Maßnahmen gegen den Iran ergreifen, insbesondere in Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und Raketen, heißt es in der Gipfel-Erklärung, die in der Nacht zum Donnerstag verabschiedet wurde. Die Sanktionen sind eine Reaktion auf den iranischen Angriff vom Wochenende . Das Regime hatte Israel mit Drohnen und Raketen attackiert.