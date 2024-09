CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zu Besuch in Münster

Irgendwo dazwischen, im Niemandsland zwischen Söder und Wüst, operiert Friedrich Merz mit der wohldosierten Einschätzung: "Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Es geht nicht." Aber wer weiß, was die "heutige Sicht" noch wert ist, wenn auf den Tag genau in einem Jahr ein neuer Bundestag gewählt wird. "Lassen wir sich die Grünen erstmal sortieren", bietet Merz heute schon eine Hintertür an.

Merz und Wüst ziehen gemeinsam in die Halle

Nicht nur das gesprochene Wort zählt, das gezeigt Bild auch. Merz und Wüst ziehen gemeinsam in die Halle. Auf Augenhöhe - jedenfalls körperlich einigermaßen gleich hoch aufgeschossen. Merz in Grau, Wüst in Blau, der Anzug des Ministerpräsidenten in Form und Schnitt enger, moderner, der des Parteivorsitzenden eher klassisch. So schreiten sie Seite an Seite.